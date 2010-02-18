Число безработных в России выросло на 600 тыс. человек

Общая безработица в России за январь 2010 года выросла до 9,2% экономически активного населения страны и составила 6,8 миллиона человек, увеличившись, таким образом, более чем на 600 тыс. человек по сравнению с декабрем 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе статистики РФ.

«В январе 2010 года по итогам обследования населения по проблемам занятости, 6,8 млн. человек, или 9,2% экономически активного населения, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», - сообщает Росстат.

Отмечается, что уровень общей безработицы в РФ к концу 2009 года составлял 8,2% экономически активного населения или 6,173 млн. человек.

В службах занятости населения РФ в январе в качестве безработных было зарегистрировано 2,2 млн. человек, в том числе 1,9 млн. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в январе 2010 года составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 74,6 млн. человек, или более 52% от общей численности населения страны.