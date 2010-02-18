«ФОКСТРОТ» презентовал второй отчет об устойчивом развитии

Группа компаний «ФОКСТРОТ» (ГКФ) презентовала второй нефинансовый отчет об устойчивом развитии бизнеса как члена Глобального Договора ООН.

Как сообщили в компании, документ отображает основные инициативы в приоритетных направлениях социальной деятельности бизнеса за 2009 год и является подтверждением системного подхода к управлению вопросами устойчивого развития компании. В отчете об устойчивом развитии ГКФ отражены приоритетные направления социально ответственного ведения бизнеса в 2009 году: социальная защита и развитие сотрудников, промышленная безопасность и охрана труда, охрана окружающей среды, защита прав потребителей.

«Соблюдение принципов ГД ООН - это сознательный выбор многотысячного коллектива, который развивает бизнес ГКФ, способствовать укреплению государства не только за счет достижений в бизнесе, но и с помощью социальных инициатив», - сказал председатель Совета учредителей ГК «ФОКСТРОТ», генеральный директор управляющей компании ГКФ Геннадий Выходцев.

Основные нефинансовые достижения ГКФ в 2009 году – внедрение системы управления персоналом по целям (Management by objectives) в управляющей компании ГКФ, совершенствование системы управления пожарной безопасностью и охраной труда на объектах ГКФ, введение в систему корпоративных мероприятий, которые минимизируют влияние бизнеса на окружающую среду, продолжение формирования корпоративной культуры. Ноу-хау и особенной гордостью ГКФ в отчетном периоде является системная работа наиболее известного проекта ГКФ – «Фокстрот. Техника для дома» по реализации прав потребителей через предоставление услуг.

«В 2009 году участниками «Программы комфорта» как формы сотрудничества с клиентами в предоставлении высококачественных услуг и соблюдении прав потребителей стали больше 2,5 млн. наших клиентов», - отметил и.о. исполнительного директора компании «Фокстрот. Техника для дома» Юрий Пономаренко. - Мы осознаем, что наша собственная деятельность способствует защите права человека, а комфорт и удобство, которые мы предлагаем покупателям в магазинах, - это социальная ценность».

Специалисты по КСО высоко оценили качество второго нефинансового отчета ГКФ.

«Отчет по прогрессу убедил специалистов CSRJOURNAL в высокой степени корпоративной ответственности ГК «Фокстрот», - отметила маркетинг директор Информационно-аналитического портала CSRJOURNAL А. Хамидова.

При этом заместитель директора из социального развития HCM-Group и куратор благотворительного фонда «Звездная мечта» Руслан Бахтиев также высоко оценил отчет компании.

«Нефинансовый отчет позволяет заглянуть внутрь организма, и, читая отчет, мы видим здоровое конструктивное строение: расчетливое отношение к ресурсам, цивилизованное – к личностям, забота о качестве предлагаемого товара и о качестве жизни украинцев», - считает он.

В свою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и управления бизнесом Национального университета «Киево-Могилянская Академия» Нина Чалая обратила внимание на системную работу с кадровым потенциалом, его развитие и мотивацию.

«Хотелось бы поблагодарить компанию, что она не словом, а делом поддерживает диалог бизнеса и образования», - добавила она.

Справка УНИАН. Сегодня в мире насчитывается около 4000 компаний, которые являются добровольными подписантами Глобального Договора ООН о стандартах социально ответственного бизнеса. Условия членства компании во всемирной организации – устойчивое развитие с учетом 10 принципов соблюдения прав человека, понимания экологической ответственности, а также ежегодный нефинансовый отчет о результатах собственной деятельности.

В декабре 2006 года Группа компаний «ФОКСТРОТ» вошла в украинскую сеть ГД ООН. В начале 2009 года «ФОКСТРОТ» представил общественности свой первый отчет об устойчивом развитии, а в начале 2010 - второй.

Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает торговые сети «Фокстрот. Техника для дома», «Фокстрот. Цифровая техника», «FoxMart» «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), а также «Секунда» и «Montres» (часовой ритейл). С 2008 года в состав Группы «ФОКСТРОТ» входит компания DEPOT Development Group, которая занимается управлением недвижимостью, и управляющая компания ГКФ, которая работает над эффективностью инвестиций в проекты Группы.