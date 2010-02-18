Украинский фонд социнвестиций реализовал более 200 проектов

Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) реализовал в 2009 году более 200 проектов по развитию социальной инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях, а также в Автономной Республике Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, об этом шла речь сегодня на заседании Наблюдательного совета УФСИ, которое проходило под председательством министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

Реализация проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры" происходит за счет грантовых средств, выделенных в размере 12 млн. евро правительством Германии через Кредитный банк развития (KfW). В частности, из них 7 млн. евро направлены на реализацию микропроектов в Луганской и Донецкой областях, а 5 млн. евро - в Крыму.

"Сотрудничество правительств Украины и Германии дает значительные положительные результаты в сфере улучшения социальной инфраструктуры украинских городов. Мы и в дальнейшем планируем продолжить наше эффективное сотрудничество ради поддержки экономического и социального развития малых городов и улучшения условий жизни бедных и уязвимых групп населения", - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Целью проекта является содействие долгосрочному экономическому и социальному развитию малых городов и сельских районов, содействие улучшению общих жизненных условий бедных и уязвимых групп населения.

УФСИ в 2009 году реализовал в 25-ти районах Луганской и Донецкой областей 160 микропроектов, по результатам которых в этих регионах будет построено и отремонтировано 75 школ, 24 детских сада, 31 водопровод, 10 домов культуры, 18 амбулаторий, 1 канализационная сеть и 1 дорога. В Крыму в рамках реализации проектов планируется построить и отремонтировать 15 детских садов, 24 водопровода, 15 школ, 5 домов культуры, 3 фельдшерско-акушерских пункта и 2 дороги.