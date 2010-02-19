ООН призывает государства-члены оказать помощь Гаити

ООН выступила накануне с призывом увеличить до 1,44 млрд долл помощь на восстановление разрушенной землетрясением Гаити, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Выступая на специальном мероприятии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к представителям 191 государств-членов ООН и частным донорам с призывом оказать помощь нуждающемуся в ней населению Гаити.

Запрошенная сумма является рекордной за всю историю гуманитарных призывов ООН, предназначенных для оказания помощи жертвам природных катастроф. Эти средства будут использованы для обеспечения 1,2 млн человек жильем и, по меньшей мере, двух миллионов продовольствием, водой и основными услугами в сфере санитарии. Часть средств предназначена для развития сельского хозяйства, образования и медицины.

Выступая на мероприятии, в ходе которого был объявлен данный призыв, бывший президент США, спецпредставитель ООН по Гаити Билл Клинтон подчеркнул, что гаитянам необходимо экстренно оказать помощь, так как "уже через несколько месяцев начнется сезон ураганов, к которому пострадавшие в результате землетрясения жители страны не будут готовы". Бывший глава Белого дома подчеркнул также необходимость скорейшего восстановления в Гаити школ, больниц, разрушенных в результате удара стихии жилых домов.

В результате разрушительного землетрясения в Гаити погибли, согласно последним данным, 220 тыс человек.