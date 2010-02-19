Посольство США намерено упростить оформление виз украинцам

Посольство США в Украине решило существенно упростить процедуру оформления неэмиграционных виз для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конфренции в Одессе вице-консул США Бенджамин БЕРРИ.

По его словам, «гражданам Украины, желающим посетить США для учебы, трудоустройства, туризма или бизнеса, с 26 февраля надлежит накануне посещения Посольства США в Киеве заполнить новую электронную анкету для получения визы – форму DS-160, которая заменит три ранее используемые формы - DS-156, DS-157, DS-158». Причем бланк анкеты размещен на специальном сайте ceac.state.gov, уточнил дипломат. Заполнить анкету можно на английском языке в режиме он-лайн, даже не выходя из дома.

Для удобства сайт предоставляет также услугу перевода вопросов на самые распространённые языки мира. После заполнения анкеты нужно загрузить свою фотографию и отправить в адрес посольства, а затем распечатать лист подтверждения и принести его на собеседование с представителями дипмиссии.

Б.БЭРРИ уточнил, что изменения помогут ускорить оформление виз, а их стоимость будет прежней - 131 доллар.

Вице-консул констатировал, что в 2009 году Посольство США выдало визы 75% обратившихся украинцев. Отказы получили только лица, указавшие в анкетах неправдивые сведения либо «задержавшиеся» свыше положенного срока на территории США во время предыдущих поездок.