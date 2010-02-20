Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ разработку „дорожной карты”

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО и вице-канцлер, министр иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ обсудили возможность разработки в ближайшее время „Дорожной карты” относительно введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, телефонный разговор министров состоялся вчера.

П.ПОРОШЕНКО поблагодарил своего немецкого коллегу за гостеприимный прием украинской делегации во время 46-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоялась 5-6 февраля с.г.

В ходе разговора стороны также обсудили вопросы поддержки Германией европейской интеграции Украины, в частности, состояние переговорного процесса по заключению Соглашения об ассоциации.