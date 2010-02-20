В 2009 году в американское посольство обратилось около 60 тыс. украинцев

В минувшем 2009 году в американское посольство за неэмиграционной визой обратилось около 60 тыс. украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Донецке заявила вице-консул Посольства США в Украине Элисон ХАННА.

По ее словам, количество украинцев, которые обращаются за неэмиграционными визами, в последние годы «практически остается в тех же цифрах».

Из всех обратившихся за визой, каждый год около 25% получают в посольстве отказ на въезд в США, отметила Э.ХАННА. Она объяснила, что основной причиной отказа является то, что выезжающий из Украины человек не может убедить Посольство США в том, что у него есть тесные связи с родиной, и он обязательно вернется домой.

«К сожалению, основная причина отказа – это то, что человек не смог убедить офицера посольства лично в том, что у него есть связи с Украиной. Может быть, он нервничал, но его основная задача – это убедить офицера в том, чтобы ему поверили, что он вернется в Украину», - сказала вице-консул США. При этом она добавила: «Потом люди опять могут подавать документы на визу в любой момент, но Посольство США рекомендует не тратить им деньги, если их жизненная ситуация не изменилась. Если что-то изменилось – будет намного проще получить визу».

Э.ХАННА отметила, что доказательством своей привязанности к Украине для человека может быть ряд факторов – семья, работа, бизнес-связи, наличие недвижимости и др.

«Определенного способа, который бы помог продемонстрировать гражданину Украины связь со своей страной, нет. Но, если у человека в Украине есть семья, то это уже достаточная связь со страной, вторым пунктом могут быть хорошие бизнес-связи, работа, ради которой он вернется в Украину, - отметила вице-консул. - Также, если человек уже ездил за границу и возвращался, это тоже очень хороший признак его связи с Украиной. Это также очень важно».

В то же время, Э.ХАННА не стала отрицать, что при выдаче визы в Посольстве США существует и субъективный фактор. «На самом деле, это субъективный подход офицера посольства, но это американский закон, и он написан таким образом, что офицер несет ответственность за свое решение», - сказала она, но добавила, что выдача визы – «это все равно не лотерея для аппликанта».