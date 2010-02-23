В Украине безработица в I квартале сократится до 7,4%

Секретариат Президента Украины прогнозирует снижение уровня безработицы в I квартале 2010 года до 7,4%.

Об этом сообщатся на официальном сайте Президента Украины.

В Секретариате Президента считают, что экономическое оживление в основных отраслях экономики в ІV квартале 2009 года и прогноз относительно их роста в 2010 году дает основания ожидать продолжения позитивных тенденций по увеличению занятости и уменьшению безработицы.

«Таким образом, по итогам 2009 года численность занятого население по методологии МОТ (Международной организации труда) составит 20,5 млн. человек, безработных - 1,8 млн. человек, уровень безработицы - 8%, а в I квартале 2010 года - 20,7 и 1,6 млн. человек и 7,4%», - сообщается на сайте Президента.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 января 2010 года составило 531,6 тыс. человек, что на 3,8%, или 19,4 тыс. человек, больше, чем на 1 декабря 2009 года (512,2 тыс. человек). Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 января 2010 года составил 1,9% от населения трудоспособного возраста,

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 февраля т.г. составило 526,7 тыс. человек, что на 0,9%, или 4,9 тыс. человек, меньше, чем на 1 января 2010 года (531,6 тыс. человек). Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 февраля составил 1,9% от количества населения трудоспособного возраста.