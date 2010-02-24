Европу захлестнули массовые акции протеста

В среду деловая жизнь Греции будет парализована, сообщают информагентства, сообщает k2kapital.

В стране масштабная забастовка представителей государственного и частного секторов. Не работает общественный транспорт, закроются школы, банки, теле-радио-компании и различные госучреждения. Профсоюзы считают, что власти не имеют право снижать 13-ти-процентный дефицит бюджета за счет урезания доходов граждан. В акции протеста собираются принять участие около 5 млн. человек. Кроме того, к бастующим присоединились авиадиспетчеры.

Похожая ситуация во Франции. Воздушное сообщение в ряде регионов страны полностью блокировано. Самая сложная ситуация в парижских аэропортах Орли и Шарль-де-Голь. Авиадиспетчеры протестуют против возможных увольнений. К массовым сокращениям персонала может привести желание властей Франции создать вместе с другими странами Европы единую систему контроля авиасообщения. Забастовка, как предполагается, продлится четыре дня.

В Испании тысячи людей вышли на улицы - в знак протеста против изменения пенсионной системы. Правительство предложило увеличить возраст выхода на пенсию с нынешних 65-ти до 67-ми лет. Массовые манифестации под лозунгами "Спасибо, не надо" - прошли в крупных городах страны - Мадриде, Барселоне и Валенсии.

Забастовкой грозят и бортпроводники British Airways. Они недовольны понижением зарплаты и массовыми сокращениями. Среди требований - улучшение условий труда, а также получение гарантий трудоустройства.