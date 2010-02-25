Число обращений за пособием по безработице в США выросло

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 496 тыс., тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали падение до 455 тыс., сообщает Reuters.

Неделей ранее число обратившихся за пособием составляло 474 тыс., согласно пересмотренным данным.

Первоначально Министерство труда США сообщало о 473 тыс. обращений.

Общее число безработных в США на конец прошлой недели составило 4,617 млн. человек при прогнозе 4,560 млн.