Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал ряд социально направленных указов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, подписан указ, направленный на борьбу с бедностью.

“Только что я подписал указ, направленный на борьбу с бедностью. Я обещал людям, что сделаю все, чтобы установить справедливость в это очень трудное для страны время. Чтобы поднять уровень зарплат и пенсий, и сегодня я сделал это. Этот указ я подписал первым”, - цитирует слова В.ЯНУКОВИЧА его пресс-служба.

Второй указ, подписанный сегодня, направлен на начало процесса немедленного проведения в стране структурных экономических реформ, которые дадут возможность создать в Украине сильную экономику. “Таким образом, мы откроем новые рабочие места, дадим людям достойную работу и достойную зарплату”, - отметил Президент.

Третий указ направлен на формирование системы искоренения коррупции в Украине.

«Таким образом, мы сделали первые три шага на пути коренной перестройки всего государственного механизма, который будет служить человеку», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

«Хочу подчеркнуть, что каждый день моего пребывания на высоком посту, который мне доверил народ, будет отдан борьбе с бедностью и изменениям в жизни нашей страны. Мы ставим перед собой эти цели. И мы их выполним», - сказал Президент.

Между тем, сами тексты указов на официальном сайте Президента отсутствуют.