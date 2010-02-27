Литовцы бастуют против повышения цен на электроэнергию

Тысячи литовцев, проживающих в городе Висагинас, недалеко от закрывшейся Ингалинской АЭС, протестуют против повышения цен на электроэнергию, сообщает Reuters.

Государственная комиссия по контролю за ценами сообщила,что цены выросли в четыре раза после прекращения работы АЭС. Бастующие жалуются на то, что ежемесячные счета стали выше средней заработной платы.

Ингалинская АЭС, построенная по образцу Чернобыльской АЭС, была закрыта в прошлом году по соглашению с ЕС.