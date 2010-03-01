Долг по зарплатам в Украине составляет более 3,2 млрд. грн.

Реальная задолженность по зарплатам в Украине превышает официальные цифры вдвое и составляет более 3,2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Национальном форуме профсоюзов Украины, такое мнение высказал председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, комментируя данные Госкомстата о задолженности по заработным платам состоянием на 1 февраля (1,692 млрд. грн.).

«Если учесть людей, получающих «черные» зарплаты, и тех, кто отправлен в отпуска за свой счет, то получим более 3,2 млрд. грн. общей задолженности. Официальная статистика отображает тенденции, но ее цифры всегда сильно занижены», - убежден М.ЯКИБЧУК.

Согласно прогнозу профсоюзных экспертов, в ближайшее время задолженность по зарплатам будет возрастать в бюджетной сфере и аграрном секторе, в котором наблюдается сезонное замедление экономических процессов.

Профсоюзы выступают за немедленное принятие комплексных мер для ликвидации задолженности по зарплатам.

«Для решения проблем с задолженностью новая власть должна в первую очередь создать Фонд гарантирования зарплат, по аналогии с Фондом гарантирования банковских вкладов. Этот Фонд обеспечит бесперебойную выплату заработанных средств работникам предприятий, находящихся в кризисном состоянии, и банкротам», - считает М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 14,9%, и на 1 февраля 2010 г. составила 1,692 млрд. грн.