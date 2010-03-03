Президент подписал закон о подведомственности дел

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами.

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Как сообщалось, 18 февраля Верховная Рада преодолела вето на этот закон.

Принятый Верховной Радой Украины 23 октября 2009 года Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами" не был подписан тогдашним Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Законом внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины, согласно которым рассмотрение дел относительно споров по поводу назначения, начисления, пересчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и других социальных выплат, социальных услуг, помощи, защиты, льгот, вещевого имущества, пайков или денежной компенсации вместо них возлагается на общие суды, а их рассмотрение будет осуществляться в порядке гражданского судопроизводства.

В.ЮЩЕНКО указывал, что предложенные законом изменения не соответствуют нормам части третьей статьи 22 Конституции Украины, согласно которой запрещается при внесении изменений в действующие законы сужать содержание и объем существующих прав.