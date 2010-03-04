Дамбы Бортничской станции аэрации надежны

В «Киевводоканале» отвергают возможность прорыва дамб Бортничской станции аэрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, главный инженер «Киевводоканала» Анатолий КОВАЛИШЕН назвал безосновательными подобные опасения.

«Что касается основной площадки Бортничской станции аэрации, на которой расположены технологические сооружения очистки сточных вод и обработки осадков, она находится на абсолютных отметках от 98,5 до 103,5 метра по Балтийской системе (БС), что делает невозможным ее подтопление. Что же касается иловых полей, то они находятся на расстоянии 25-30 км от Днепра, на отметке 120 метров БС, поэтому во время возможного наводнения вода из реки не попадет на иловые поля станции”, - сказал специалист.

А.КОВАЛИШЕН отметил, что вода от таяния снега, накопившегося на площадках станции, отводится через специальные дренажные системы и поступает для очистки на сооружения станции, которые находятся в стабильном рабочем состоянии.

«Таким образом, опасения относительно возможного прорыва дамб Бортничской станции аэрации безосновательны», – заметил главный инженер ОАО АК «Киевводоканал».

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО отметил, что разработано технико-экономическое обоснование комплексной реконструкции Бортничской станции аэрации. Актуально – завершение разработки соответствующего проекта. Кроме того, разработан проект укрепления дамб иловых полей стоимостью 190 млн. грн. Реализация этого проекта позволит продлить функционирование иловых полей еще на 3-4 года, то есть на срок, необходимый для осуществления комплексной реконструкции станции.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, на днях вышло постановление Кабинета министров, которым предусмотрено выделение более 22 млн. грн. на укрепление дамб иловых полей Бортничской станции аэрации.