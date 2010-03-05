В США компании, нанимающие безработных, освободят от налогов

Палата представителей конгресса США проголосовала за льготы для компаний, нанимающих безработных. Согласно законопроекту, подобные компании временно освободят от уплаты налогов, которым облагается зарплата сотрудников, передает k2kapital.

"За" проголосовали 217 членов палаты, "против" - 201.

На такие меры правительство США решило пойти в связи с тем, что безработица в стране продолжает расти. По ситуации на 24 февраля 2010 г. средняя цифра по стране составляет 9,7%. Согласно прогнозам, этот показатель упадет до уровня 5,5-6% не раньше середины 2010-х гг.