В Германии женщины зарабатывают гораздо меньше мужчин
15:27, 06 марта 2010Соцполитика
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На 23 процента меньше
Еврокомиссар Вивиан Рединг раскритиковала отчетливое различие между зарплатами мужчин и женщин в Германии, сообщает Газета.Ru.
По ее словам, немки зарабатывают на 23,2% меньше, чем их коллеги мужского пола. В среднем по ЕС этот показатель составляет 18%. В интервью изданию Рединг отметила, что считает эту ситуацию неприемлемой. Она также призвала Германию показать в этой сфере хороший пример другим странам и заявила, что устранение различий в оплате труда помогло бы стране увеличить объем ВВП почти на 30%.
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