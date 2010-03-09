Замминистра труда и соцполитики назначен Мущинин

Кабинет министров Украины уволил Елену ГАРЯЧУЮ с должности заместителя министра труда и социальной политики и назначил вместо нее Виталия МУЩИНИНА.

Это предусмотрено распоряжениями правительства от 2 марта 2010 г. №325-р и №326-р, размещенными на официальном сайте парламента.

Согласно распоряжению №325-р, Е.ГАРЯЧАЯ уволена в связи с несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья и выходом на пенсию согласно закону об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине.

Справка УНИАН. Е.ГАРЯЧАЯ занимала должность заместителя министра труда и социальной политики с 19 июля 2003 г.