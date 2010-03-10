В Украине эпидемия ВИЧ достигла самых опасных в Европе масштабов

Эксперты Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) считают, что в Украине эпидемия ВИЧ/СПИДа достигла самых опасных в Европе масштабов. Особенное беспокойство специалистов вызывает тот факт, что развитие эпидемии продолжает опережать масштабы и темпы борьбы с ней, сообщает k2kapital.

По подсчета ЮНЭЙДС, число ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе и Центральной Азии за 9 лет выросло на 66% и достигло 1,5 миллиона человек, живущих с ВИЧ. «С 2001 года в регионе Восточной Европы и Центральной Азии наблюдается значительный рост числа людей, живущих с ВИЧ — на 66%», - цитирует Центр новостей ООН директора Группы региональной поддержки ЮНЭЙДС для Европы и Центральной Азии Дениса Брауна.

Одновременно эксперты ЮНЭЙДС отмечают некоторые изменения к лучшему в регионе, в том числе, связанные с расширением доступа к услугам по лечению ВИЧ. Так, за последние 9 лет темпы распространения вируса иммунодефицита в Азии в целом снизились на 5%. Это привело к снижению смертности от СПИДа.

Эксперты подчеркивают, что потребление инъекционных наркотиков является основным путем передачи ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии. В этой связи они предлагают активизировать меры по профилактике ВИЧ среди потребителей наркотиков и их сексуальных партнеров.