Среднемесячная зарплата в Украине выросла на 15%
10:53, 10 марта 2010Соцполитика
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В январе до 1 тыс. 916 грн.
Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы по итогам января в Донецкой (2 183 грн.; рост, по сравнению с январем 2009 г., на 19%), Днепропетровской (2 023 грн.; рост на 17%) областях и в г. Киеве (2 969 грн.; рост на 6%).
Самый низкий уровень среднемесячной заработной платы в январе наблюдался в Тернопольской (1 386 грн.; рост, по сравнению с январем 2009 г. на 15%), Волынской (1 419 грн.; рост на 13%) и Черниговской областях (1 423 грн.; рост на 13%).
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