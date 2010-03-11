США ввели безвизовый режим для Греции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено властями США 10 марта т.г.

Таким образом, на сегодняшний день граждане 23-х из 27-ми стран - членов ЕС могут путешествовать в США без виз. Визовые требования остаются действительными для граждан Кипра, Болгарии, Польши и Румынии.

Вчера комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ приветствовала решение США отменить визовые требования к гражданам Греции.

“Включение Греции в Программу отказа от виз является шагом вперед в диалоге между ЕС и США с целью гарантировать полную взаимность в визовых вопросах гражданам с обеих сторон Атлантики”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС.