Чехия прекращает выдачу украинцам разрешений на работу

Чешская Республика прекращает выдачу и продление гражданам Украины и других стран, которые не входят в ЕС (в частности Вьетнама, Монголии и др.), разрешений на трудоустройство.

Как передает корреспондент УНИАН в Праге, такое решение приняло чешское Министерство труда и социальных отношений (МТСО ЧР).

Даже те иностранцы, которые уже работают в этой стране многие годы, могут лишиться работы и права пребывания в Чехии. Местный центр занятости - так называемый Уряд труда - будет настаивать на том, чтобы работодатели на длительное время открывали вакансию, чтобы она была более доступна потенциальному чешскому работнику. «Это только рекомендация, которая основывается на оценках нашего рынка труда», - заявила пресс-секретарь МТСО Штепанка ФИЛИПОВА.

По ее данным, уровень безработицы в Чехии в феврале этого года возрос до 9,9 процента. Безработных в этой 10-миллионной стране сейчас насчитывают 583 тысячи – наибольшее количество в истории Чехии.

Эта жесткая мера, по словам Ш.ФИЛИПОВОЙ, коснется, в основном, неквалифицированных рабочих-иностранцев. «Но мы гарантируем индивидуальный подход, будем принимать во внимание положение конкретного человека, его опыт, стаж, знание языка, семейное положение и тому подобное», - добавила Ш.ФИЛИПОВА.

Эта мера может нанести вред крупным промышленным центрам, где работает много иностранцев, таким как Плзень или Пардубице. По словам пресс-секретаря Уряда труда в городе Плзень Магдалены ЧАДОВОЙ, иностранцы, впрочем, останутся в Чехии и в дальнейшем. «Оформят себе предпринимательскую лицензию (это популярно среди вьетнамцев), или станут членами кооперативов (как правило, это делают украинцы), и таким образом в Полиции по делам иностранцев изменят тип визы и цель пребывания», - добавила Зита КУДРНОВА, председатель пардубицкой общественной организации «Мост по правам человека». Полиция такие тенденции подтверждает.

Согласно чешскому закону о трудоустройстве, фирмы, в первую очередь, должны доказать, что не могут устроить гражданина Чехии или Европейского Союза, и только потом принять иностранца. Раньше Уряды труда не очень придирчиво относились к этому требованию. С ростом безработицы они перестали быть «доброжелательными». Скажем, новый закон позволяет выдавать разрешение на работу сроком на 2 года, однако на практике иностранцы получали разрешения лишь на год, а то и меньше. «Иностранцы, которых увольняют в связи с кризисом, имеют лишь 2 месяца на то, чтобы устроиться на новую работу, иначе должны покинуть страну. Однако в действительности месяц, а то и больше, нужно на оформление нового разрешения. К тому же иностранцы должны искать нового работодателя сами или через агентство, Уряд труда им в этом не помогает. Если чиновники будут затягивать с принятием решение, то этим толкают иностранцев на нарушение закона. Или просто хотят, чтобы они ехали на родину», - комментирует З.КУДРНОВА. С разрешением на работу связана и рабочая виза, которая теряет действие без работы, и иностранец должен покинуть Чехию, иначе окажется на нелегальном положении.

Предприятия, которые трудоустраивают иностранцев, пока высказываются осторожно на этот счет. «Я знаю об этих проблемах. Это еще свежая новость, пока тяжело сказать, как она повлияет на нас и компании, которые также предоставляют работу иностранцам», - говорит Милослав РУТ, начальник отдела кадров фирмы Foxconn. Именно она владеет двумя большими заводами по производству электроники в городах Пардубице и Кутна Гора, и является одним из крупнейших работодателей для иностранцев в Чехии.

Это уже не в первый раз Чехия ограничивает приток иностранной рабочей силы в страну. Так, в прошлом году с апреля по октябрь консульства этой страны вообще не принимали заявок и не выдавали долгосрочных виз с целью трудоустройства или предпринимательства, и до сих пор их выдается очень мало. Кроме того, чешское МВД побуждало безработных иностранцев покинуть страну, выдавая им бесплатный билет на самолет и определенную денежную сумму за добровольное возвращение. Практически потерпел поражение и спецпроект «зеленая карта», который был внедрен в прошлом году: было выдано всего несколько десятков этих унифицированных разрешений на пребывание и проживание.

По состоянию на февраль 2010 года, по данным МТСО ЧР, в Чехии официально работали 52 тыс. 623 гражданина Украины, 5 тыс. 045 – Молдовы, 3 тыс. 817 – Монголии, по 3,5 тысячи россиян и вьетнамцев. Более 2,2 тысячи иностранцев только за этот месяц потеряли работу. Другим большим группам иностранцев – словакам, полякам, румынам и др. – как гражданам стран ЕС разрешений на работу не требуется, и нововведение их не касается. Так же в разрешениях на работу не нуждаются и иностранцы, имеющие разрешение на постоянное место жительства в Чехии. Таких граждан Украины насчитывается почти 44 тысячи человек.