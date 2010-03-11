США выделят 149 млрд. долларов на помощь безработным

Сенат США принял законопроект, предусматривающий выделение 149 миллиардов долларов в качестве помощи безработным и налоговых каникул, сообщает Reuters.

Таким образом демократическое большинство предпринимает усилия для снижения безработицы, находящейся сейчас в США на уровне 9,7 процента - одном из самых высоких за последние десятилетия.

За поддержку безработных проголосовали 62 сенатора, против - 36. Теперь законопроект должен быть принят Палатой представителей.

Президент Барак ОБАМА заявил, что решение Конгресса поможет мелкому бизнесу и безработным. Он также поблагодарил обе ведущих партии за поддержку, которая была оказана документу.

За последний год в США уже был принят законодательный акт, предусматривающий выделение средств на открытие новых рабочих мест. Он входил в пакет экономического стимулирования общим объемом в 863 миллиарда долларов. По оценке Бюджетного управления Конгресса, благодаря этому закону удалось создать около 2,1 миллиона рабочих мест.

В нынешнем законопроекте предусмотрено продление действия пособий по безработице до конца 2010 года, а также налоговые каникулы для малого бизнеса, сокращающие объем налогов на 25 миллиардов долларов. Частично рост бюджетного дефицита из-за принятия этого плана будет скомпенсирован за счет вырученных от возвращения укрытых от налогов 37 миллиардов долларов.

Экономика США с декабря 2007 года теряла рабочие места на протяжении 25 месяцев из 26. В общей сложности, работы лишились 8,4 миллиона американцев, а уровень безработицы подскочил более чем вдвое с 4,8 процента, которые были отмечены до начала рецессии.