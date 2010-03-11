Ринат Ахметов снова стал самым богатым украинцем

Депутат от Партии регионов Ринат Ахметов вернул себе звание самого богатого украинца, о чем свидетельствует последний рейтинг миллиардеров журнала Forbes, сообщает РИА Новости.

Ахметов в нынешнем году занял 148 место в рейтинге самых богатых людей мира, его состояние оценено в 5,2 миллиарда долларов. В 2009 году Forbes "оценил" Ахметова в 1,8 миллиарда долларов, поставив его на второе место среди украинцев. В 2008 году Ахметов уверенно лидировал с состоянием 7,3 миллиарда долларов.

Ахметов - владелец компании System Capital Management, футбольного клуба "Шахтер". Депутат парламента Украины от Партии регионов.

Вторым среди украинцев и 307 в общемировом зачете назван бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, его состояние оценено в 3,1 миллиарда долларов. Пинчук в 2009 году был назван самым богатым украинцем, тогда его состояние оценивалось в 2,6 миллиарда долларов.

Третьим в списке самых богатых украинцев (488 место в общем рейтинге) значится Игорь Коломойский с 2 миллиардами долларов. В 2009 году у него было 1,2 миллиарда долларов.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов - на четвертном месте (582 место в общем зачете). Его состояние - 1,7 миллиарда долларов. В прошлом году Forbes его оценил в 1,1 миллиард.

Замыкает "пятерку" самых богатых украинцев, вошедших в список Forbes, депутат от фракции Блока Юлии Тимошенко Константин Жеваго. В общемировом рейтинге он находится на 828 месте, его состояние оценено в 1,2 миллиарда долларов.

В 2009 году Жеваго не было в рейтинге Forbes.