Трудовая миграция: кризис «выживает» заробитчан…

Кризис коснулся украинцев не только в родной «оселі», но и зарубежной "времянке". И если, как говорится, дома и стены помогают, то заробитчанам приходиться потяжелей. Особенно в последнее время. И дело не в том, что за границей бьешься в одиночку, а просто кризис выживает мигрантов с чужого подворья. В этом ничего удивительного, «у них» и для своих рабочих мест не хватает. И если раньше иностранные аборигены чурались "черновой" или тяжелой работы, то сокращения на "чистеньких" должностях вынудили многих обратить внимание на непрестижные, но оплачиваемые профессии. Естественно, местным отдается приоритет перед "гастарбайтерами".

Свеженькая новость тому подтверждение.Чехия прекращает выдачу и продление гражданам Украины и других стран, которые не входят в ЕС (в частности Вьетнама, Монголии и др.), разрешений на трудоустройство.Работы лишатся даже те иностранцы, которые работают в этой стране не один год. А, потеряв работу, лишаешься автоматом и права на пребывание в Чехии. (По состоянию на февраль 2010 года, по данным Минтруда ЧР, в Чехии официально работали 52 тыс. 623 гражданина Украины).

Болезненно, конечно, но для Чехии другого выхода нет. Уровень безработицы здесь в феврале достиг 10%. На 10-миллионное население приходится 583 тысячи безработных – рекорд в истории страны. Чехия уже предпринимала резкие миграционные шаги, вплоть до запрета на выдачу виз.

Немного проще обстоят дела в Польше, хотя и здесь назревают «разборки» с украинцами. Оказывается, соотечественники въезжают в страну абсолютно легально, а вот работают, как правило, нелегально. По данным Министерства труда и социальной политики РП, в первой половине прошлого года польские работодатели зарегистрировали почти 120 тысяч заявок на трудоустройство украинцев по сравнению с более 140 тысячами зарегистрированных за весь 2008 год. „Ни украинская, ни польская сторона не знают, где они (люди, на которых были зарегистрированы заявки) работают”, - отметили в консульстве.

Из-за нелегального статуса украинцы не редко становятся жертвами недобросовестных польских работодателей, которые отказываются выплачивать им зарплату. 7 из 10 обращений украинских граждан в консульства в Польше касаются невыплаты заработной платы. Двусторонние переговоры намечено провести в этом году. В консульстве добавили, что в настоящее время трудоустройство украинцев в РП регулируется межправительственным украинско-польским договором от 1994 года, который де-факто на практике не применяется.

***Польские власти летом 2007 года разрешили гражданам Украины, Беларуси и России работать в стране без официального разрешения на работу в течение 3 месяцев каждые полгода. С февраля 2008 года поляки продлили срок такого трудоустройства до 6 месяцев непрерывно за год. С февраля 2009 года поляки разрешили работать без разрешений также гражданам Молдовы.

Польша решила упростить доступ на внутренний рынок труда в связи с нехваткой работников, вызванной массовой трудовой миграцией поляков в другие государства Евросоюза, к которому страна присоединилась в 2004 году. Но что интересно, в Польше большинство украинских заробитчан – женщины. Украинки в среднем работают от восьми до десяти часов в день, зарабатывая от 3,5 до 12 долл. в час. (В прошлом году минимальная зарплата в Польше составляла около 400 дол., а средняя - около 1 тыс. В Украине минимальная зарплата составляет около 90 долларов, а средняя - 250 долл).

Жаль, что молодые, трудоспособные, талантливые люди покидают Украину. Что поделаешь, если содержание целой семьи в нашей стране зависит именно от дохода этого самого заробитчанина. Получается, хорошо, если, есть кому уехать…

Европа, которая сейчас задыхается под очередным ударом лиха, когда жизнеспособность евро под большим вопросом, вынуждена вводить более жесткий миграционный контроль. Например, в разгар кризиса Великобритания, которая входит в пятерку европейских стран с самыми большими иммигрантскими общинами, ввела новую систему оценки трудовых мигрантов, основанную на баллах, а также налог на проживание. Это речь идет о легалах. Что касается «теневых» мигрантов, то здесь ЕС ужесточил контроль работодателей – им за нарушение законодательства грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность. В целом, Европейский союз стоит пожалеть. Со своей интеграцией на восток он, видимо, даже не предполагал, какими будут последствия расширения. В самом «общежитии» население более бедных стран в момент кризиса потянулось за длинным рублем в более состоятельные государства. К примеру, Латвия. 2009 год для нее ознаменовался беспрецедентным оттоком населения за рубеж. Практически каждый третий эмигрировал. А, судя по опросу населения, желающих не становится меньше.

Не лучше будет украинцам, которые собираются на заработки в Россию. Северная соседка намерена ввести платные патенты для иностранцев, работающих на частных лиц. Как отметил директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский во время встречи с премьер-министром Владимиром Путиным, «прежде всего, предусматривается введение платных патентов, когда иностранный гражданин, работая у физического, у частного лица, платит 1000 рублей (около 33 долларов) в месяц и законно работает - до года. Это и пополнение бюджета, и возможность учета этой категории граждан, потому что сейчас они остаются практически невидимыми».

Вторая категория - высококвалифицированные работники. «Мы предусматриваем преференции для этой категории, и этими условиями завлекаем тех людей, которые нам крайне нужны для экономики», - сказал К.Ромодановский.

Стоит отметить, немногим ранее РФ ужесточила порядок выдачи разрешений иностранным гражданам на работу, т.е. сократила количество таких разрешений на 30%. Россия нацелилась на защиту собственных граждан, и с этим нельзя не согласиться. Украина в последнее время стала основным поставщиком рабочей силы в РФ. Как отметил на указанной встрече Владимир Путин, украинских трудяг там насчитывается 2,8 миллиона.

Единственное утешенье – Беларусь.Лукашенко освободил на пять лет от уплаты подоходного налога обеспеченных мигрантов. В частности, к доходам, которые не будут облагаться подоходным налогом, отнесены доходы, полученные от источников за пределами Беларуси в виде дивидендов, процентов, роялти, доходов по операциям с ценными бумагами, от реализации недвижимого имущества.

Независимый белорусский экономист Леонид Заика, комментируя этот указ президента в интервью "Европейскому радио для Беларуси", назвал это решение А.Лукашенко позитивным в условиях резкого сокращения численности населения страны. По словам эксперта, социологические исследования в России показали, что около 60% российских предпринимателей не очень хотят продолжать работу в РФ. Среди причин они называли высокий уровень криминалитета и отсутствие справедливого правосудия.

В целом, экономический кризис не оставил без внимания трудовую миграцию, а вернее принимаемые странами меры во спасение собственных тружеников внесли свои коррективы. Согласно исследованию института Migration Policy Institute, количество людей, покидающих свои страны, чтобы работать за границей, резко сократилось. Правда, мигранты, несмотря на все трудности на чужбине, в большинстве случаев не возвращаются домой. Но денежные потоки от них порядком подсократились - зарплаты урезают не только в Украине.

В середине прошлого года тогдашний министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова заявляла (оперативные данные отсутствуют), что за рубежом временно работают 1,5 млн. украинцев, 80% из них - высококвалифицированные специалисты.

По ее словам, с помощью посреднических структур ежегодно официально трудоустраивается лишь незначительная часть наших соотечественников – 1-2% общего числа трудовых мигрантов. По разным оценкам, помощь семьям ежегодно составляет от 2,5% до 5% ВВП Украины.

Молодцы заробитчане, впечатляющие цифры. Может, стоит увеличить отток квалифицированных кадров, да и не очень тоже. Пусть молодые, здоровые, умные люди подымают нашу экономику своими переводами, а зарубежные страны - своим потенциалом. Мы будем радоваться и гордиться, что очередной лауреат Нобелевской премии - наш соотечественник, что лучший врач, к примеру, Нидерландов – выходец из Полтавской области, что человеком года в Англии признан местный украинец, но родом из-под Мукачево. А еще можно вспомнить о няньках, садовниках, дворниках, механиках. Ведь нам не нужны такие специалисты. Они пусть за рубежом воспитывают культурных детей, чинят лучше других шикарные западные авто, кормят изысками завсегдатаев парижских ресторанов. Короче, пусть занимаются, чем хотят, только главное, чтобы помнили, от куда родом… И по всей вероятности, за рубежом армия способных к труду украинцев будет только расти. По данным опроса Superjob, на сегодня в трудоустройстве за рубежом заинтересованы 54% наших граждан. Слава Богу, что только 12% из них на деле ведут поиск вакансий за границей. Интересно, когда наши верхи, следуя украинской традиции, пополнят ряды желающих поработать «за бугром»…

Оксана Павловская (УНИАН)