Тигипко: Папиев может стать главой Пенсионного фонда

14:08, 12 марта 2010
Соцполитика
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Кабмин рассматривает вопрос

В правительстве рассматривают возможность назначения Михаила ПАПИЕВА на должность главы Пенсионного фонда.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что вероятность такого назначения велика, однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА М.ПАПИЕВ занимал пост министра труда и соцполитики.

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