Тигипко: Папиев может стать главой Пенсионного фонда
14:08, 12 марта 2010Соцполитика
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Кабмин рассматривает вопрос
В правительстве рассматривают возможность назначения Михаила ПАПИЕВА на должность главы Пенсионного фонда.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
Он отметил, что вероятность такого назначения велика, однако окончательное решение еще не принято.
Напомним, в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА М.ПАПИЕВ занимал пост министра труда и соцполитики.
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