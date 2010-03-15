Количество зарегистрированных безработных в Украине выросло

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 марта т.г. составило 530,3 тыс. человек, что на 0,7%, или 3,6 тыс. человек, больше, чем на 1 февраля 2010 года (526,7 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 марта 2010 года составил 1,9% от количества населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 марта т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 0,5%, по сравнению с аналогичным показателем на 1 февраля т.г., и составило 411,1 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 11,04 грн. – до 666,6 грн. (на 1 января 2010 года – 655,56 грн.).