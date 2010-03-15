В Украине на 10 рабочих мест претендует 83 человека (на 1 января 2010 года - 82 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом, по данным Госкомстата, количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года увеличилось на 0,3% – до 547 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 542,8 тыс. человек, на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 марта 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 65,9 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,8 тыс. человек). В частности, в феврале 2009 года потребность предприятий в работниках увеличилась на 0,3 тыс. человек.