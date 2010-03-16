Пенсионный возраст повышаться не будет?

Кабинет министров Украины сделает все возможное, чтобы не поднимать пенсионный возраст. Об этом вчера вечером в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер-министр Сергей Тигипко, сообщает Украинский бизнес ресурс

"Мы все сделаем, чтобы не поднимать пока (пенсионный) возраст", - отметил вице-премьер.

По его словам, "сейчас поднимать пенсионный возраст женщинам - это последнее, что нужно делать, и мы пока этого не планируем, но ограничить максимальный уровень пенсии 10-12 минимальными возможно".

"Надо посмотреть на льготный выход на пенсию. У нас есть люди, которые в 40 лет, в 38 лет выходят на пенсию. Не рано ли?"

Кроме того, вице-премьер подчеркнул: "Мы еще не делали нормальные налоги для нашего бизнеса, а после этого не спрашивали серьезно с бизнеса, почему вы платите в конвертах".

"Сейчас по-честному поведем. Изменим, а после этого будем жестко спрашивать. В тюрьмы кто-то может сесть, если будет платить в конвертах", - сказал Тигипко.