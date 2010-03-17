Колесников подарил 2012 футбольных мячей
10:33, 17 марта 2010Соцполитика
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Львовским школьникам
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 16 марта на пресс-конференции городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.
Он отметил, что количество мячей является символическим, «ведь именно в 2012 году Львов будет принимать финальную часть Евро-2012».
По словам А.САДОВОГО, все мячи Управление молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета распределит между школами и спортивными учебными заведениями города.
На вопрос журналистов, что от Львова подарят Б.КОЛЕСНИКОВУ, А.САДОВЫЙ ответил: «Любовь».
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