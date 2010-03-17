Днепродзержинск сегодня будет с водой

Сегодня коммунальное предприятие Днепропетровского областного совета „Аульский водовод” возобновит подачу питьевой воды в Днепродзержинск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил городской председатель Днепродзержинска Ярослав КОРЧЕВСКИЙ.

По его словам, достигнутая договоренность между КП „Аульский водовод”, ОАО „ЭК „Днепроблэнерго”, руководством города и Днепропетровской области о погашении до 1 апреля части долга Днепродзержинска (5,6 млн. грн.) и проплате за потребленную воду в марте.

Я.КОРЧЕВСКИЙ также сказал, что вчера погасил 500 тыс. грн. задолженности перед КП „Аульский водовод” за потребленную воду Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского.

Как сообщал УНИАН, 15 марта ОАО „ЭК „Днепроблэнерго” за долги ограничило электроснабжение КП „Аульский водовод”. Без питьевой воды осталось население Днепродзержинска. Город задолжал водоснабжающему предприятию за потребленную питьевую воду 38 млн. грн., из которых 9 млн. грн. – долг 2010 года.