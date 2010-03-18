Крупнейшие японские компании сохранят ежегодное увеличение зарплаты

Накануне ведущие японские компании по выпуску электронной продукции и автомобилей дали свои ответы рабочим профсоюзам в ходе ежегодных переговоров о повышении заработной платы, сообщает k2kapital.

Hitachi, Panasonic, Toshiba и другие компании по выпуску электронной продукции достигли договоренности сохранять ежегодное увеличение заработной платы по выслуге лет. Однако они предложили премиальные меньше той суммы, на которую рассчитывали профсоюзы.

Автомобилестроительная компания Toyota заявила, что она обеспечит ежемесячное увеличение зарплаты примерно на $80, но предложила премиальные в среднем в размере около $20 тыс., и это более чем на $400 меньше заявки профсоюзов.

В этом году большинство профсоюзов отказались от своих требований о заработной плате и попросили руководство сохранять регулярное повышение зарплаты.