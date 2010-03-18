США направят на борьбу с безработицей 17,6 млрд. долл.

Сегодня американские сенаторы одобрили первый из серии законопроектов, направленных на стимулирование занятости в США, где на данный момент уровень безработицы достигает 9,7%, сообщает k2kapital.

Принятый документ поступит Бараку Обаме, который, как ожидается, придаст ему силу закона.

Билль предусматривает налоговые льготы в размере $13 млрд для предприятий, которые трудоустраивают оставшихся без работы граждан. Помимо этого, дополнительные средства будут направлены на субсидирование строительного сектора.

На финансирование принятого пакета мер планируется выделить средства, полученные по итогам предпринятого властями США наступления на оффшорные зоны, где оседали миллиарды долларов, недополученных американской казной.