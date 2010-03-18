Королевская против повышения пенсионного возраста

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ выступает против повышения пенсионного возраста в Украине.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета со ссылкой на слова Н.КОРОЛЕВСКОЙ, переданном агентству УНИАН.

По ее мнению, в Украине необходимо проводить пенсионную реформу, а поднимать пенсионный возраст – недопустимо.

«Сегодня общество начинают готовить к повышению пенсионного возраста. Несмотря на заверения нового правительства о том, что оно сделает все возможное, чтобы не допустить повышения, растет количество комментариев о возможности такого шага. Считаю, что политики не должны даже допускать такой возможности. Это цинично, подло и несправедливо по отношению к гражданам Украины», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что в стране за последние десять лет количество пенсионеров сократилось на 800 тысяч человек. И эта тенденция будет усиливаться в дальнейшем. «На востоке Украины в среднем украинцы живут 58 лет. В моей родной Луганской области половина мужского населения и больше трети женского не доживает до пенсии. Как в таких условиях можно допускать возможность повышения пенсионного возраста?», - сказала глава комитета промполитики.

В то же время Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что Украине нужна пенсионная реформа. «Реформа, которая позволит создать адекватную и эффективную систему социальной защиты пенсионеров. В таком случае государству удастся оптимизировать государственные расходы, не повышая пенсионный возраст. Этот путь сложнее, но только он является допустимым в нынешних условиях», - подчеркнула депутат.

Как сообщали СМИ, в 2009 году для получения кредита МВФ правительство Украины будто бы обязалось, в частности, увеличить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.