В Украине насчитывается более 283 тысяч чиновников

По состоянию на 1 января 2010 года в Украине насчитывается 283 тысячи 408 государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Главного управления государственной службы Украины Александр ШЕВЧЕНКО.

Он пояснил, что эта цифра на 2,5% ниже, чем в 2009 году, когда чиновников в Украине насчитывалось 290 тысяч 765 человек.

Снижение числа госслужащих А.ШЕВЧЕНКО объяснил жесткими ограничениями по фонду оплаты труда госслужащих, а также мораторием, введенным с 1 декабря 2008 года, на замещение вакантных должностей на госслужбе.

А.ШЕВЧЕНКО также сообщил, что чиновников первой категории в Украине насчитывается 339 человек, второй категории – 1597, третьей категории – 7353, а чиновников четвертой-седьмой категории – 274 тысячи 119. В то же время, соотношение числа госслужащих к численности населения Украины составляет 0,7%.

По его словам, в России этот показатель составляет 0,8%, в Германии – 3%, во Франции – 4,9%, Польше – 0,6%, Австрии – 5,9%, Словакии – 2,2%.

А.ШЕВЧЕНКО пояснил разные показатели по ряду стран тем, что в разных странах разные категории граждан относятся к государственным служащим. Например, во Франции таковыми являются медицинские работники, которые в Украине относятся к так называемой категории бюджетников.

*** Согласно закону о госслужбе, к первой категории госслужащих относятся первый заместитель министра, руководитель центрального органа исполнительной власти, глава Администрации Президента, его заместители, а также председатели областных государственных администраций.

Ко второй категории относятся первые заместители центральных органов исполнительной власти, заместители министров, первые заместители председателей областных государственных администраций, директоры департаментов.

В третью категорию входят начальники управлений, председатели районных государственных администраций, заместители председателей областных государственных администраций.

Так же по словам А.ШЕВЧЕНКО, средняя заработная плата государственных служащих по Украине составляет свыше 2513 грн. В то же время в 2009 году этот показатель составлял около 1900 грн.

А.ШЕВЧЕНКО объяснил, что 2513 грн. – это средняя заработная плата по начислению без учета налоговых отчислений, которые составляют 21% от начисленного.

Общий фонд заработной платы госслужащих и технического персонала государственных учреждений в 2009 году составил 8,6 млрд. грн.

Вместе с тем А.ШЕВЧЕНКО отметил, что в разных ведомствах средняя зарплата у чиновников отличается. Так, в 2009 году в Национальном банке Украины средняя заработная плата составляла около 12 тыс. грн., в то время как в районных государственных администрациях – 900-1000 грн.

А.ШЕВЧЕНКО также отметил, что для руководителей, состоящих на госслужбе, общий размер начисленной заработной платы ограничивается 14 тыс. грн.