Янукович проведет совещание по вопросам пенсионной реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует провести на будущей неделе совещание по вопросам пенсионной реформы.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства сказал на встрече с региональным активом Крыма в Симферополе.

«Пенсионная реформа была остановлена, и последние пять лет эта сфера практически не реформировалась. Думаю, уже на будущей неделе я проведу такое совещание», – в частности, сказал В.ЯНУКОВИЧ, напомнив, что на сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда составляет около 22 млрд. грн., а уровень пенсий в Украине приблизительно на 40% ниже, например, чем в России.

«В самые оптимальные сроки будем пытаться, как минимум, уравнять украинские пенсии с российскими», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что выступает за справедливый подход в назначении пенсий, в частности, с обязательным учетом стажа и условий работы. Кроме того, в ходе подготовки и проведения пенсионной реформы будет изучаться мировой опыт, а также будут учитываться последствия кризиса.