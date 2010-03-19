51% россиян от кризиса не пострадали

Материальное положение чуть более половины российских семей в 2009 году существенно не изменилось, подтвердили опрошенные российским Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр). Такой же процент соотечественников рассчитывают, что и 2010 год не изменит их бюджета.

Стабильнее всего себя чувствуют учащиеся и студенты (64%), служащие и предприниматели (по 60%), специалисты (56%) и в целом россияне моложе 25 лет (59%), с образованием ниже среднего (54%), жители Москвы и городов с населением менее 100 тысяч человек (по 55%).

На улучшение материального статуса указали 10%. В частности, такие перемены почувствовали пенсионеры (17%), руководители и управленцы (15%) и россияне старше 55 лет (15%), с образованием ниже среднего (12%) и жители сельских поселений (12%).

38% россиян ( что на 10% меньше, чем в феврале 2009 года) наоборот говорят об ухудшении материальных показателей. В основном это безработные (57%), рабочие (44%), домохозяйки (42%) и в целом россияне в возрасте 40-55 лет (43%) и 25-40 лет (42%), со средним образованием (43%) и жители городов с населением 100-500 тысяч человек (44%).

56% россиян надеются, что в 2010 их материальное положение останется без изменений. В прошлом году рассчитывающих на стабильность было гораздо меньше - лишь 36%. Оптимистов с прошлого года прибавилось: 15% (11% годом ранее). Пессимистов, соответственно, поубавилось. Если в 2009 году ухудшения материального положения своей семьи ожидали 38%, то в 2010 году об этом думают лишь 17%.

Впрочем. В замешательстве, относительно своего материального будущего на 2010 год находятся 12%.