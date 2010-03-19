В Китае продолжится рост зарплат

Китайские компании, которые наладили производство в прибрежной зоне КНР, пытаются нанять достаточное количество работников. Однако они сталкиваются с проблемами нехватки рабочей силы, что обещает им постоянную головную боль, связанную с ростом заработной платы, сообщает Reuters.

Дефицит рабочей силы, особенно на предприятиях, ориентриванных на экспорт, в прибрежных провинциях Китая, стал проявляться острее после новогодних праздников, когда десятки миллионов трудовых мигрантов отправились в свои родные деревни. Власти говорят о временном явлении в конкретных регионах, однако директор Института по вопросам народонаселения и экономики Китайской академии общественных наук Цхай Фан не согласен с такой точкой зрения.

"Есть уверенность в том, что нехватка рабочей силы станет проблемой для Китая. Также почти нет сомнений в долгосрочной тенденции роста зарплат в стране", - заявил Цхай в интервью агентству. По его словам, многие заводы и фабрики уже испытывают проблемы с набором сотрудников работоспособного возраста от 15 до 64 лет, а пик нехватки рабочих рук может быть достигнут в 2015 году.

По словам профессора, заработная плата 150 млн. трудовых мигрантов в Китае выросла на 19% в 2008 году и еще на 16% в 2009 году. Это произошло несмотря на то, что экспортеры пострадали от глобального финансового кризиса, а более 20 млн. китайцев потеряли работу. Руководство одной из обувных фабрик города Вэньчжоу рассказало, что не смогло найти 300 новых работников даже после увеличения месячной зарплаты на 200-300 юаней. В прошлом году фабрика платила своим сотрудникам в среднем по 1,5 тыс. юаней ($220) в месяц.

Оплата труда обычно составляет менее 10% от общей себестоимости производства продукции в Китае. Ухудшить нынешнюю ситуацию может ожидаемый некоторыми аналитиками рост курса юаня. До последнего времени предприятия покрывали более высокие расходы за счет увеличения производительности труда. Многие компании переводили производство во внутренние регионы страны, где стоимость рабочей силы ниже. Эксперты ожидают дальнейшего нарастания этой тенденции.

Местные власти также не остаются в стороне от нарастающих проблем. Так, в провинции Гуандун, на которую приходится около 30% производства всех экспортных товаров КНР, местное правительство планирует поднять минимальный размер заработной платы более чем на 20%.