Совет иностранных дел ЕС обсудит возможность помощи Гаити

Совет иностранных дел ЕС обсудит возможность помощи в восстановлении Гаити.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил источник в Еврокомиссии.

“Совет одобрит заключения относительно Гаити с оценкой нынешней ситуации”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время обсуждения министры иностранных дел стран-членов ЕС обратят внимание, прежде всего, на подготовку к международной донорской конференции для восстановления Гаити, которая состоится 30 марта в Нью-Йорке.

По словам собеседника агентства, ЕС на этой конференции будет представлен Верховным представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН, комиссарами ЕС по вопросам развития Андрисом ПИБАЛГСОМ и по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и ответа на кризисы Кристалиной ГЕОРГИЕВОЙ.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что во время донорской конференции министр иностранных дел Гаити представит программу восстановления страны после землетрясения, после чего доноры объявят о своих взносах.

Собеседник агентства напомнил, что ЕС уже предоставил 315 млн. евро гуманитарной помощи Гаити, и имеет планы относительно помощи на восстановление страны.

Как сообщал УНИАН, в результате землетрясения, случившегося на Гаити 12 января, погибли, по меньшей мере, 217 тысяч человек. Еще 1,2 миллиона человек лишились жилья.