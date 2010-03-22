Профсоюз открыл "горячую" линию по защите от незаконных увольнений

С сегодняшнего дня в Украине по телефону 044 229-11-67 начала работу “горячая линия” по защите наемных работников от незаконных индивидуальных увольнений и массовых сокращений, организованная Всеукраинским профсоюзом “Народная солидарность”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза, основными причинами создания “линии” стали анонсированное руководством государства “20-процентное сокращение государственного аппарата по всей вертикали власти”, а также "массовые сокращения работников в ряде коммерческих структур, владельцем которых является государство (в частности - объявлено сокращение на 10% штата работников ОАО “Укртелеком”)”.

“Хотя одним из важнейших публичных постулатов новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА является недопустимость политически мотивированных “чисток”, на практике во многих центральных и местных органах государственной власти и некоторых государственных предприятиях ведущие специалисты увольняются сейчас с единственной мотивацией: “Вы из другой команды...”, - заявил председатель центрального координационного комитета профсоюза “Народная солидарность” Алексей КЛЯШТОРНЫЙ.

Кроме того, в профсоюзе “Народная солидарность” считают, что большие сокращения штатов государственных органов власти в современных условиях проводить нецелесообразно, поскольку это приведет к дальнейшему ухудшению качества услуг, предоставляемые государством гражданам.

“Проблема не в том, что в Украине “много чиновников”. Как раз наоборот, количество государственных служащих в расчете на тысячу человек населения у нас является одним из самых низких в Европе. Государственные органы - от “паспортного стола” до “собеса” - просто не могут качественно обслужить граждан, которые к ним обращаются, именно из-за недостаточного количества работников. В областных и районных государственных администрациях ситуация такова же. Чиновники пишут людям “отписки” в частности и потому, что просто не в состоянии качественно проработать то количество писем, которое расписывается на каждого из них”, - считает А.КЛЯШТОРНЫЙ.

Телефонная линия 044 229-11-67 работает круглосуточно (в т.ч. с 21.00 до 08.00 - в режиме “фиксации звонков”).