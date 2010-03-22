ЕС готов предоставить Украине “дорожную карту” для отмены виз

Министры иностранных дел стран - членов ЕС готовы предоставить Украине “дорожную карту”Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе источник в дипломатических кругах, об этом они говорили сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“Есть четкий консенсус по предоставлению “дорожной карты” Украине, но при четких условиях”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сами условия не озвучивались министрами, поскольку дискуссия по Украине была очень короткой.

Вместе с тем, по словам источника, наиболее положительно к предоставлению “дорожной карты” Украине высказались Швеция и Латвия. Австрия высказала определенные опасения относительно необходимости обеспечения безопасности от криминалитета и трансграничной преступности. Финляндия также считает, что ЕС должно быть очень осторожным при предоставлении “дорожной карты” Украине.

По словам собеседника агентства, Бельгия выступила за индивидуальный подход по предоставлению “дорожной карты” и четкие условия к Украине, Словакия же хотела бы видеть от Украины больше предсказуемости.

Как сообщал УНИАН, 1 марта во время визита новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ заявил о возможности предоставления Украине “дорожной карты” для переходы к безвизовому режиму. Вместе с тем, по словам Ж.БАРРОЗУ, отмена виз будет зависеть не только от ЕС, но и от Украины и выполнения ею необходимых для этого условий.

Украина и ЕС начали диалог о введении безвизового режима в долгосрочной перспективе 29 октября 2008 года. До последнего времени ЕС отказывался предоставлять Украине “дорожную карту”, необходимую для перехода к безвизовому режиму.