Обама подписал исторический билль о здравоохранении

Президент США Барак Обама подписал закон о реформе здравоохранения США, который считается главной инициативой новой американской администрации, сообщает k2kapital.

Документ предусматривает включение в систему медицинского страхования 32 млн. американцев, а также введение дополнительных налогов на дорогостоящие страховки, запрещает страховым компаниям отказывать в выплате пациентам с хроническими заболеваниями и расширяет меры правительственной поддержки здоровья малоимущих.

"Нам удалось зафиксировать главный принцип, согласно которому каждый гражданин сможет рассчитывать на базовые услуги в сфере здравоохранения”, - заявил Обама.

Вместе с тем, страховая эпопея, тянущаяся около года, как оказывается, еще не закончена.

Вслед за подписанием долгожданного закона, власти 13 из 50 штатов подали иск в федеральный суд об отмене билля, который, по их мнению, нарушает региональные полномочия, заложенные в Конституции США. Штаты настаивают на том, что у Конгресса нет прав на регулирование коммерческих операций в регионах, к которым относится и оформление страховки.

Более того, оппоненты Белого дома опасаются ухудшения положения страховщиков и производителей лекарств из-за ожидаемого усиления государственного контроля над данным сектором, объем которого на данный момент составляет $2,5 трлн в денежном выражении.

Между тем, Сенат США намерен рассмотреть проект поправок к вступившему в силу закону, которые предусматривают введение отсрочки на дорогостоящие страховки и увеличение поддержки малоимущим слоям населения. Несмотря на жесткое противодействие со стороны республиканцев и утрату в верхней палате Конгресса конституционного большинства, законодатели-демократы уверены, что им удастся принять дополнительный документ.