Катеринчук выступает за отмену идентификационных номеров

Лидер Европейской партии Украины, народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК будет инициировать внесение изменения в проект Налогового кодекса в ходе его доработки ко второму чтению с целью исключения нормы об обязательности идентификационных номеров.

Об этом говорится в письме Н.КАТЕРИНЧУКА, который является автором проекта Налогового кодекса, к Митрополиту Киевскому и всей Украине ВЛАДИМИРУ, сообщили УНИАН в пресс-службе ЕПУ.

В своем письме Н.КАТЕРИНЧУК выразил заинтересованность в как можно более широком участии общественности в обсуждении проекта Налогового кодекса и пригласил представителей Украинской православной церкви направлять свои предложения в разделы Кодекса и принимать участие в его доработке, в частности глав, которые касаются налогообложения благотворительной помощи и статуса неприбыльных организаций как налогоплательщиков.