Председателем правления Пенсионного фонда назначен Зайчук
18:48, 24 марта 2010Соцполитика
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Вместо Зарудного
Председателем правления Пенсионного фонда Украины назначен Борис ЗАЙЧУК вместо Алексея ЗАРУДНОГО.
Как сказано в сообщении фонда, обнародованном на его официальном сайте, сегодня министр финансов Федор ЯРОШЕНКО и министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА представили коллективу нового председателя правления фонда Б.ЗАЙЧУКА.
Справка УНИАН. Б.ЗАЙЧУК с января 1996 года возглавлял Пенсионный фонд Украины. Распоряжением Кабмина от 29 декабря 2007 года на должность председателя правления Пенсионного фонда был назначен А.ЗАРУДНЫЙ.
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