Председателем правления Пенсионного фонда назначен Зайчук

Председателем правления Пенсионного фонда Украины назначен Борис ЗАЙЧУК вместо Алексея ЗАРУДНОГО.

Как сказано в сообщении фонда, обнародованном на его официальном сайте, сегодня министр финансов Федор ЯРОШЕНКО и министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА представили коллективу нового председателя правления фонда Б.ЗАЙЧУКА.

Справка УНИАН. Б.ЗАЙЧУК с января 1996 года возглавлял Пенсионный фонд Украины. Распоряжением Кабмина от 29 декабря 2007 года на должность председателя правления Пенсионного фонда был назначен А.ЗАРУДНЫЙ.