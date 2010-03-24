В Украине 3,4 млн. безработных

По оценкам профсоюзов, на сегодня в Украине около 3,4 млн. людей являются безработными.

Как передает корреспондент УНИАН, такую цифру озвучил во время круглого стола председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК.

Он также представил концепцию программы создания новых рабочих мест в Украине. В частности, концепция программы предусматривает создание правительством и работодателями инвестиционного Фонда труда, который бы аккумулировал средства для создания новых рабочих мест. Кроме того, необходимо создать благоприятные условия для инвестирования в экономику с введением специальных налоговых льгот для работодателей, которые создают рабочие места.

Концепция программы предполагает внедрение механизма по управлению средствами Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на двустороннем основании – работодателями и профсоюзами с контролирующими функциями государства в наблюдательном совете фонда.

Также М.ЯКИБЧУК отметил необходимость усилить борьбы с незаконной миграцией, которая должна предотвратить незаконное трудоустройство в Украине иностранцев.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 марта т.г. составило 530,3 тыс. человек, что на 0,7%, или 3,6 тыс. человек, больше, чем на 1 февраля 2010 года (526,7 тыс. человек).