Главгосслужба предлагает сократить количество

Главное управление государственной службы Украины подготовило предложения по сокращению центральных органов исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Главгосслужбы Украины Андрей ВИШНЕВСКИЙ.

По его словам, во исполнение задач Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства о сокращении количества государственных служащих на 20% эту проблему можно решить простым сокращением численности госслужащих. Однако, по его словам, это противоречит мировой практике. «Это не является эффективным, потому что не является эффективной система, и она неправильно организована. Однако механическое сокращение количества персонала не приведет к тому эффекту, который нужен», - сказал А.ВИШНЕВСКИЙ.

В связи с этим ведомство предлагает устранить дублирование функций в разных ведомствах государственной службы. При этом некоторые органы могут быть сокращены на 100%.

В соответствии с предложениями Главгосслужбы, количество центральных органов исполнительной власти нужно сократить со 112 до 84.

Однако, по мнению А.ВИШНЕВСКОГО, сокращение не должно привести к потере дееспособности системы государственной службы.