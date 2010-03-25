Минтруда гарантирует стабильность выплаты пенсий

Министерство труда и социальной политики Украины гарантирует стабильность выплаты пенсий и других социальных платежей. Об этом заявил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

«Наше задание – это, во-первых, стабильность выплаты пенсий и других социальных выплат. Мы это сделаем», - подчеркнул В.НАДРАГА.

Министр труда и социальной политики отметил, что в прошлом году граждане потеряли 1 миллион рабочих мест: «Это 22 миллиарда гривень заработной платы, которую должно было получить население, и 8 миллиардов, которые должен был получить Пенсионный фонд».

По словам В.НАДРАГИ, значительно осложнило ситуацию для бюджета Пенсионного фонда и то, что предыдущее правительство освободило шахтеров от уплаты взносов в фонд. По его словам, в этой ситуации пострадали как шахтеры, так и государство, потому что шахтеры потеряли год стажа к пенсионному возрасту, а Пенсионный фонд не получил средства, на которые рассчитывал при выплате пенсий: «И здесь я не совсем понимаю, кто выиграл в этом».

Как сообщал УНИАН, 18 марта бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что новая власть критикует правительство Юлии ТИМОШЕНКО, чтобы скрыть собственную неспособность руководить страной и оправдать задержки с выплатой пенсий. По словам А.ТУРЧИНОВА, “вчерашняя порция грязи, которой действующая власть пыталась поливать правительство Юлии ТИМОШЕНКО, имеет простое и понятно объяснение: вместо обещанного повышения соцстандартов буквально на следующий же день, как только Президентом станет Виктор ЯНУКОВИЧ, правительство Николая АЗАРОВА начало задержки с выплатой пенсий. Сегодня эта задержка уже достигла 4-х дней”.

23 марта Министерство финансов Украины предоставило Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для пенсионных выплат в полном объеме. В сообщении Минфина отмечается, что в связи со сложным финансовым положением Пенсионного фонда в марте с.г. сложилась критическая ситуация с выплатой пенсий и помощи.

«Благодаря решительным действиям правительства найдены источники, и 19 марта предоставлены Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для обеспечения выплаты пенсий в полном объеме», - отмечается в сообщении.