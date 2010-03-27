Качество водопроводной воды в Киеве угрожает здоровью граждан

Содержание вредных для здоровья веществ в киевской водопроводной воде превышает предельно допустимые по ГОСТу показатели в 2 и более раза, а возможное затопление и попадание дорожной соли, реагентов, радиоактивного ила и канализационных вод в систему водоснабжения сделает ситуацию с качеством водопроводной воды катастрофической.

Об этом в комментарии для газеты "Зеркало недели" (№12 (792), 27 марта - 2 апреля 2010 г.) заявили директор Украинского научно-исследовательского института водохозяйственно-экологических проблем академик Анатолий ЯЦЫК и замдиректора по научной работе Украинского государственного научно-исследовательского института проблем водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей природной среды «УкрВОДГЕО» Владимир КОСТЕНКО.

По мнению специалистов, серьезной проблемой является попадание технической соли и реагентов, высыпанных в большом количестве на киевские дороги, в Днепр и его притоки вместе с талыми водами. Водозаборные фильтры эти химвещества задержать не смогут.

«Почему население Европы не жалуется на качество воды? Потому что там в водопроводные системы подается 70% подземной воды и 30% поверхностной, а у нас - наоборот», - сказал В.КОСТЕНКО.

«Загрязнение поверхностных вод достигло такого уровня, что впору говорить о приближении катастрофы. Нынешняя зима усугубила ситуацию. Раньше снег вывозили за город, сбрасывали его подальше от водоемов, а теперь все, что скопилось на дорогах и во дворах, течет в реки. Не менее тревожное положение и с подземными водами - постоянно растет уровень их минерализации, что, в конечном счете, влияет на качество питьевой воды по всей Украине», - добавил эксперт.

«Причина простая: химические, перерабатывающие и другие предприятия сбрасывают отходы, не стесняясь, и, по большому счету, никто не обращает на это серьезного внимания. Стоит ли при этом удивляться, что общая минерализация подземных источников в два раза выше, чем требует ГОСТ?!» - заявил заместитель директора «УкрВОДГЕО». Причем допустимые значения наличия в воде вредных веществ и пограничные параметры качества фактически превышены в 2 и более раза.

По мнению академика А.ЯЦЫКА, особое внимание следует обратить на защиту питьевой воды от возможного радиоактивного загрязнения.

«Вызывает тревогу и таяние снегов в 30-километровой Чернобыльской зоне. Нужно сделать все, чтобы не допустить смывов воды с пойм и предотвратить новую волну радиоактивного загрязнения днепровских водохранилищ», - добавил эксперт.