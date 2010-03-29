Минэкономики подготовит план мероприятий по решению проблем Киева

Вице-премьер-министр Украины по вопросам региональной политики Виктор ТИХОНОВ поручил Министерству экономики подготовить на очередное заседание правительства проект плана мероприятий по решению неотложных проблем социально-экономического развития Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, такое поручение было дано сегодня, во время проведения В.ТИХОНОВЫМ первого заседания Межведомственной рабочей группы по решению неотложных проблем социально-экономического развития столицы.

Как сообщал УНИАН, 20 марта премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов и Министерству экономики совместной с киевской властью принять меры для решения наиболее острых проблем столицы.

Глава правительства дал три месяца на наведение порядка в столице.