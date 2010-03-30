Мнение: «защита общественной морали» нанесет вред бизнесу

Изменения в Закон «О защите общественной морали» приведут, в частности, к ухудшению условий ведения предпринимательской деятельности во многих отечественных отраслях.

Об этом говорится в открытом письме общественных организаций и профессиональных ассоциаций по проекту закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали», имеющемся в распоряжении УНИАН.

Представители общественных организаций и профессиональных ассоциаций считают, что данный документ в предлагаемом виде принесет гораздо больше вреда, чем пользы.

Руководители Интернет Ассоциации Украины, Индустриального телевизионного комитета, Союза рекламистов Украины, Украинской ассоциации издателей периодической прессы, Всеукраинской рекламной коалиции, Независимой Ассоциации Вещателей, Ассоциации наружной рекламы Украины, Украинской Ассоциация Директ Маркетинга подписали открытое письмо главе Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали Василию КОСТИЦКОМУ, в котором выразили свое недовольство предлагаемой редакцией закона.

Согласно мнению ведущих игроков рынка массовой информации и коммуникации, принятие документа в существующем виде приведет к существенному ухудшению условий ведения предпринимательской деятельности во многих отечественных отраслях. Причина - дополнительное лицензирование на создание и распространение продукции эротического характера. Причем, какая именно продукция будет классифицироваться как эротическая, в законе не указано. Таким образом, цензура фактически будет распространяться на всю видео- и аудио продукцию.

Введение ограничений на трансляцию телевизионных программ, содержащих элементы насилия и жестокости, по мнению специалистов, приведет к ограничению права СМИ на освещение событий общества, поскольку данный пункт, по сути, ограничивает демонстрацию криминальных хроник.

Немаловажно и то, что в связи с расширением полномочий Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК), в частности на проведение экспертизы всей аудио-, видео-, кинопродукции, теле- и радиопрограмм эротического характера, в Украине возобновится цензура. Передача этих функций одной структуре может привести к коррупции со стороны чиновников, которые будут заниматься цензурой, говорится в письме.

Но самым главным недостатком закона специалисты считают то, что в нем не определено, какая именно продукция может привести к нанесению вреда общественной морали. А это, по их мнению, однозначный путь к монополизации власти в руках отдельной структуры.